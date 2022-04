Адаптивная таблица. Несколько способов реализации.

Эпоха мобильных устройств диктует свои правила. Если раньше таблицы html, как правило видели пользователи персональных компьютеров, то сейчас, в первую очередь, нужно позаботиться о том, чтобы эти таблицы отображались корректно и на смартфонах и планшетах.

В этой статье реализуем несколько способов сделать адаптивную таблицу.

Способ № 1.

Данный способ предполагает использование обертки для таблицы. Задав свойство overflow-x:auto контейнеру-обертке, мы получим нужный результат: если таблица не будет помещаться на экран, то появится горизонтальный скроллинг.

Разметка HTML

CSS

.table-wrap{ overflow-x:auto; } table.table-1 { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; } table.table-1 tr { background-color: #f8f8f8; } table.table-1 th, table.table-1 td { text-align: left; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } table.table-1 th{ font-weight: bold; }

Результат:

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Страна Паспорт Телефон Иванов Иван Иванович 18.08.1995 Мужской Россия 589047 12345678 Джонн Смитт Олегович 18.08.1980 Мужской Англия 789047 81324567 Ковалева Екатерина Дмитриевна 18.08.19680 Женский Казахстан 289047 12357458

Способ № 2.

Следующий способ адаптировать таблицу под мобильные устройства тоже довольно простой. Здесь нам нужно всего лишь перевести элементы td, th в блоки. Напомним, что по умолчанию свойство display для этих элементов равно table-cell.

Разметка HTML

CSS

table.table-2 { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; } table.table-2 tr { background-color: #f8f8f8; } table.table-2 th, table.table-2 td { text-align: left; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } table.table-2 th{ font-weight: bold; } @media screen and (max-width: 600px) { table.table-2 tr{ display: block; } table.table-2 tr{ margin-bottom: 30px; } table.table-2 th, table.table-2 td{ display: block; text-align: center; } }

Результат:

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Страна Паспорт Телефон Иванов Иван Иванович 18.08.1995 Мужской Россия 589047 12345678 Джонн Смитт Олегович 18.08.1980 Мужской Англия 789047 81324567 Ковалева Екатерина Дмитриевна 18.08.19680 Женский Казахстан 289047 12357458

Способ № 3.

Третий способ является наиболее элегантным решением. Единственное неудобство в том, что нам придется дублировать в html заголовки th в каждой ячейке td.

Разметка HTML

CSS

table.table-3 { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; } table.table-3 tr { background-color: #f8f8f8; } table.table-3 th, table.table-3 td { text-align: left; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } @media screen and (max-width: 600px) { table.table-3 { border: 0; } table.table-3 thead { border: none; clip: rect(0 0 0 0); height: 1px; margin: -1px; overflow: hidden; padding: 0; position: absolute; width: 1px; } table.table-3 tr { border-bottom: 1px solid #ddd; display: block; margin-bottom: 30px; } table.table-3 td { display: block; text-align: right; } table.table-3 td::before { content: attr(data-label); float: left; font-weight: bold; text-transform: uppercase; } table.table-3 td:last-child { border-bottom: 0; } }

Результат:

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Пол Страна Паспорт Телефон Иванов Иван Иванович 18.08.1995 Мужской Россия 589047 12345678 Джонн Смитт Олегович 18.08.1980 Мужской Англия 789047 81324567 Ковалева Екатерина Дмитриевна 18.08.19680 Женский Казахстан 289047 12357458

Заключение

Разумеется существуют и другие методы сделать адаптивную таблицу, в том числе и с применением плагинов jQuery или на чистом JavaScript. Можно также воспользоваться решениями, которые предлагают такие фреймворки как Bootstrap.

Если у вас есть свои оригинальные способы, пожалуйста, пишите в комментариях, делитесь своим опытом с другими разработчиками.